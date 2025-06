Le CD71 de la Fédération Française des MJSEA en réunion aux Bizots.

Les Membres du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports et de l’engagement associatif en journée détente.

C’est aux Bizots à la base de Loisirs que les membres du Comité Directeur du département de la Saône et Loire se sont retrouvé le 17 juin au matin pour une réunion de travail ,au programme les différents sujets listés ont été abordés , tel-que l’approbation du compte rendu de la dernière réunion qui a eu lieu au Creusot le 13 mars ,certains dossiers ont été évoqué dans le cadre des activités et aux actions liés au Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse, des sports et de l’engagement Associatif.

Cette réunion a été dirigée par le Président en titre Serge Cognard ,c’est la secrétaire Générale Yvonne Le Floch qui a notifié les différents sujets , le poste du nouveau trésorier a été validé ,félicitations à Alain Mercier.

Les principaux membres du Comité Directeur étaient présents .Parmi les sujets les membres de l’association ont pu constater un retard sur le nombre de cotisations validés par rapport aux années précédentes, les membres du CD présents ont pu comptabiliser ce décalage , néanmoins un appel à cotisation a été lancé auprès des retardataires et même auprès des anciens médaillés de la Jeunesse et sports qui souhaiterez nous rejoindre.

Cette matinée c’est poursuivi un repas en commun, une quarantaine de convives ont répondu à l’invitation, une partie les licenciés sont venus en couple. Un grand merci à Michel Dumerger qui a concocté un repas type barbecue, et à Jean-Paul Luard pour la mise à disposition des lieux. En fin de repas, il faut signaler un moment fort en émotion, Gérard Tollard, Maurice Chazeau (présents cette journée) et Marius Viero (absent pour raison de santé) ont été récompensés pour toutes ses années de bénévolat passé au sein du CD 71 MJSEA, les dames des récipiendaires ont reçu une magnifique plante. La prochaine réunion de rentrée est prévue le 18 septembre, et en principe c’est la ville de Digoin qui accueillera les membres du Comité Directeur.