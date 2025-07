Canicule : il va falloir patienter jusqu'à jeudi pour respirer.... un tout petit peu plus

La Saône-et-Loire va traverser entre mardi et jeudi le pic de l'épisode de canicule qui concerne l'ensemble du pays. En revanche, contrairement à l'Yonne, le département devrait se "contenter" de la vigilance orange contrairement à l'Ouest de la Bourgogne passé en rouge.

Mardi et mercredi seront deux journées assez similaires, avec très peu d'évolution. Il faudra donc attendre jeudi, dans l'après-midi seulement, pour voir l'atmosphère devenir à nouveau plus respirable, même si des pointes à 35 degrés sont à nouveau attendues. Cette baisse sera le fruit d'une masse d'air légèrement plus fraîche, qui arrivera sur la Bourgogne par le nord-est.

Côté orage, il ne faut rien attendre d'ici dimanche visiblement, ou de manière très localisée. Si en campagne, les températures nocturnes redescendront vers la 20°c, ce n'est pas le cas dans les centres urbains, bétonisés et emmagasinant la chaleur de la journée. Les nuits prochaines s'annoncent difficiles encore à gérer dans les centres des villes.