CANICULE - Les maraudes du SAMU social ont été réactivées à Chalon

Les maraudes du Samu Social de la Croix-Rouge du Chalonnais ont redémarré, suite au déclenchement du Plan Canicule.

Tous les soirs à partir de 18h30, nos bénévoles viennent en aide aux personnes les plus fragiles, distribution d'eau fraîche, rappel des bons gestes, indication des points de fraîcheur et fontaines, vérification de l'état de santé des personnes rencontrées, orientation si besoin.

Depuis dimanche, 44 personnes différentes ont été rencontrées lors de ces maraudes. Ce mardi 1er juillet, le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a accompagné les bénévoles de la Croix-Rouge et est allé à la rencontre des SDF éprouvés par les fortes chaleurs.



Si vous rencontrez une personne à la rue en difficulté contactez le 115 numéro d'urgence sociale.