Mercurey

Quand le maire met la main à la pelle...

Par JL.C

Publié le 30 Mai 2026 à 11h23

Quand le maire met la main à la pelle...

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Quand on parle du maire, on dit parfois "le premier citoyen". Rien d'étonnant donc à le voir, comme ici Landry Leonard à Mercurey mettre "la main à la pelle" lors de la "journée citoyenne". Et si on s'en réfère au contenu de son coffre, il n'entend pas se limiter là.

 