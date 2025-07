Attention au verglas d'été sur les routes

Les derniers jours étaient marqués par des canicules et des alertes météorologiques, ce qui pourrait entraîner l’apparition de verglas d’été.



La sécheresse et la chaleur intenses favorisent l’accumulation de substance sur les routes, telles que le carburant, la gomme de pneu et l’huile de moteur.



Lorsque la pluie revient après une période de canicule, certaines particules en suspension ne sont pas évacuées instantanément, car elles sont partiellement hydrophobes, c’est-à-dire qu’elles repoussent une partie de l’eau sans être affectées.



Durant la période estivale, les conducteurs auront intérêt à adapter leur allure pour éviter les risques d’accidents. Il est particulièrement important d’être prudent sur les grands axes et dans les forêts et zones de stop comme les feux de signalisation. Également, bien que les fortes pluies soient déjà risquées, les plus grands dangers sont souvent les légères bruines.