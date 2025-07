Après un début de semaine sous les averses orageuses, le soleil revient en force en Saône et Loire

Si le ciel est bien gris en ce début de semaine, avec quelques averses orageuses ici ou là, le soleil fera bien son grand retour d'ici le milieu de semaine. Les journées de lundi et mardi resteront maussades, grises et humides mais l'été fait son grand retour ... Les températures vont très vite reprendre leur position estivale, avec des maximales attendues supérieures à 30°c d'ici la fin de semaine. Des températures pour autant, largement plus supportables, que la semaine dernière.