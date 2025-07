Cadets de la Gendarmerie : recrutement des Cadets pour 2025/2026.

NOS CADETS COMPTENT SUR VOUS !

Association des Cadets de la Gendarmerie de Saône et Loire

4 avenue de la gendarmerie 71850 Charnay les mâcon

No objectifs :

Faire découvrir les métiers de la gendarmerie, s’imprégner de l’esprit militaire et renforcer l’esprit de cohésion. Promouvoir les valeurs de la citoyenneté et entretenir le devoir de mémoire. Renforcer le lien Armée-Nation et développer l'esprit citoyen autour de projets collectifs dans les domaines de l’environnement, de la sécurité, des activités sportives, de la solidarité et du lien social. La participation à la mission d'intérêt général (MIG) est valorisée par la remise d'un brevet lors d'une cérémonie militaire.

L’encadrement est assuré par des membres de l’association et des militaires de la gendarmerie. Notre association offre aux jeunes Cadets une opportunité unique de s'engager dans un parcours structuré, visant à développer leur sens des responsabilités, leur esprit d'équipe et leur attachement aux principes républicains. Grâce à des programmes éducatifs, des formations pratiques et des activités de service communautaire, nous les guiderons sur le chemin de la citoyenneté active et responsable, des valeurs de l’engagement personnel. Ainsi, nous contribuerons à renforcer les bases de notre société.

Cependant, pour continuer à offrir ces précieuses opportunités aux jeunes de notre communauté, nous avons besoin de votre soutien, de votre don. Chaque contribution aura un impact significatif sur l’avenir de ces jeunes prometteurs.

Nos Cadets bénéficient d’une gratuité totale pour réaliser la Mission d’Intérêt Général du Service National universel (SNU2). Notre budget de fonctionnement pour la session 2023 / 2024 est de 30.000€.

L’association prend en charge les frais d’habillement, d’hébergement, de stage, de transport et de subsistance. En tant que donateur, vous jouerez un rôle essentiel. Nous serions honorés de pouvoir compter sur votre soutien financier, matériel ou immatériel. Pour faire un don ou discuter des opportunités de partenariat ou de mécénat et des avantages fiscaux qui y sont associés, contactez-nous: [email protected]

Notre association est reconnue d'intérêt général. A ce titre, 66% de votre don en tant que particulier est déductible, dans la limite de 20 %, de vos revenus imposables. (60% pour une entreprise). N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Nous vous remercions par avance de votre générosité.

ASSOCIATION RECONNUE D'INTERÊT GENERAL

Jusqu'à 66% du montant de votre don déductible de vos impôts

Pour soutenir nos Cadets, faites un don par C.B. sur notre site sécurisé en suivant le lien : soutien à nos cadets