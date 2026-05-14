CARNET BLEU - Bienvenue à Tylio

Tylio SCHMITT est née le 8 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Gwenaëlle BRANGER et Jason SCHMITT. Le papa est auto-entrepreneur multiservices. La petite famille réside à Louhans. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.











