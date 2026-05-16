Chalon sur Saône
Chalon dans la rue 2026 se dévoile en avant-première !
Publié le 16 Mai 2026 à 16h54 , mise à jour le 29 Mai 2026 à 09h10
Avant la mise en ligne officielle de la programmation, le 5 juin, le festival Chalon dans la rue vous invite à découvrir en exclusivité son édition 2026 lors d’une soirée festive, samedi 30 mai dès 17h, sur le site de l’Abattoir.
Un rendez-vous pour plonger dans le festival mais aussi se retrouver, échanger, partager un repas et entrer ensemble dans l’élan du festival.
A 17h30, mise en bouche avec un extrait de Guinguettes Plantes, une création participative à la touche végétale imaginée depuis plusieurs mois avec des habitantes et habitants du Quartier des Aubépins.
L’équipe du festival vous présentera ensuite un avant-goût de cette 39e édition qui se tiendra du 23 au 26 juillet : spectacles, compagnies invitées, nouveautés, lieux de convivialité et plus si affinités. Présentation traduite en langue des signes française par Synchrones Interprétation.
Puis, temps fort de la soirée avec Les Petites Épopées de la compagnie Le Doux Supplice. Un spectacle puissant et immersif où les artistes surgissent au cœur du public pour vous entraîner dans une aventure collective entre acrobatie et danse.
Et parce qu’une bonne soirée ne s’arrête pas là, on prolonge le plaisir dès 21h avec un repas partagé — apportez votre panier ou profitez d’une formule proposée sur place par Le Galpon — avant de finir en musique avec un DJ set !
Samedi 30 mai dès 17h
Site de l’Abattoir – 52 quai Saint-Cosme, Chalon-sur-Saône
Gratuit – sans réservation
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