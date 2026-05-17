A Louhans, les entraînements s’intensifient pour les Miss Curvy Bourgogne

Les Miss Curvy Bourgogne, qui habituellement, se retrouvent à Châtenoy le Royal les dimanches, en préparation de l’élection de « MISS CURVY BOURGOGNE 2026 » pour le mois d’octobre, se sont exceptionnellement délocalisées à Louhans-Châteaurenaud, pour des essaies de tenues à la boutique indépendante Curvy Mode , de Marine Pett-Dubief leur partenaire officielle, un shooting photo et l’apprentissage du Catwalk (défilé façon mannequins, d’un bout à l’autre d’une scène avant de faire un demi-tour et de poursuivre en sens inverse).



Bien évidemment, info-chalon ne voulait pas manquer ça et les a accompagnées jusqu’en Bresse !

Les 11 prétendantes étaient présentes, accompagnées du Comité Miss Curvy Bourgogne et sous les yeux bienveillants de Miss Curvy Bourgogne 2025.



Angela, originaire du Creusot, Claire et Sabrina de Montceau, Harmony de Ciry le Noble, Maloree de l’Hôpital Le Mercier, Logane de Louhans, Lucie de Corpeau, Christelle de Marcigny, Margot de Chalon, Laëtitia de Gergy, Jennifer de Never.



Une journée rondement menée par le Comité, qui s’est déroulée en deux étapes, malgré la pluie, mais à l’abri sous les arcades.

La matinée a été organisée en deux groupes, un sur les tenues à la boutique, l’autre sur un shooting photos.

Pour les tenues chacune en choisissait une qu’elle aimait, qu’elle porterait volontiers au quotidien. Puis Marine Pett-Dubief leur a proposé une tenue qu’elles n’auraient pas imaginé porter, pour les sortir de leur zone de confort !



Un exercice qui n’a pas été confortable pour beaucoup d’entre elles !

Tandis que l’autre groupe traversait la rue, pour une séance photos, avec apprendre à sourire, à être naturelle et détendue, un deuxième exercice tout aussi difficile pour certaines.

Accueil au PUB le 157, pour un repas et une pause bien mérité, les activités reprenaient.

Cette fois-ci, passage obligé par l’apprentissage du Ctawalk !



Avoir une démarche naturelle sur le catwalk passe par beaucoup d’entrainement et de pratique. Tête droite et solide, épaules en arrière et ouvertes mais relâchées, marcher pieds droit devant, un pas après l’autre, verrouiller les genoux et avoir l’air naturel, tout ça sur une ligne bien droite!

A la fin de la journée, l’entrainement commençait à porter ses fruits…

Et les photos sous les arcades, ont eu un magnifique rendu !

Une journée bien remplie, mais très constructive.









Mary Popp’s