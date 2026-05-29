Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Monsieur Arnaud CHEVALIER

Publié le 29 Mai 2026 à 06h52

 FARGES-LÈS-CHALON - FRAGNES-LA LOYÈRE


Blandine, son épouse,
Charlotte, Mathéo, ses enfants,
Bernadette et Christian, ses parents,
Damien et Jenny, 
Rodolphe et Sophie,
ses frères et belles-sœurs,
Mathis, son neveu,
Mylène et Kévin, ses beaux-enfants,
ses oncles, tantes, cousins, cousines,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Arnaud CHEVALIER
survenu le mercredi 27 mai 2026, à l'âge de 52 ans.

Arnaud repose au funérarium de Saint-Remy, où des visites
pourront lui être rendues.
Les obsèques seront célébrées le lundi 8 juin, à 11h15, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Sandrine MERCIER
décédée en 2020.
Fleurs naturelles uniquement.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.