AVIS DE DECES - Monsieur Arnaud CHEVALIER

FARGES-LÈS-CHALON - FRAGNES-LA LOYÈRE



Blandine, son épouse,

Charlotte, Mathéo, ses enfants,

Bernadette et Christian, ses parents,

Damien et Jenny,

Rodolphe et Sophie,

ses frères et belles-sœurs,

Mathis, son neveu,

Mylène et Kévin, ses beaux-enfants,

ses oncles, tantes, cousins, cousines,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Arnaud CHEVALIER

survenu le mercredi 27 mai 2026, à l'âge de 52 ans.

Arnaud repose au funérarium de Saint-Remy, où des visites

pourront lui être rendues.

Les obsèques seront célébrées le lundi 8 juin, à 11h15, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir

Sandrine MERCIER

décédée en 2020.

Fleurs naturelles uniquement.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.