Ailleurs

Guerre en Ukraine : la Roumanie affirme qu'un drone russe a touché un immeuble résidentiel sur son territoire et dénonce une "irresponsable escalade"

Publié le 29 Mai 2026 à 07h38

Le ministère de la Défense de Roumanie, pays membre de l'Otan, a affirmé vendredi 29 mai qu'un drone russe avait touché un immeuble résidentiel sur son territoire et fait deux blessés légers dans la ville de Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, et dénoncé une "grave et irresponsable escalade".

LIRE L'ARTICLE SUR FRANCEINFO 