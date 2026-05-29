Saône et Loire

TRIBUNAL DE CHALON - Ivre, il brandit un glaive face aux policiers qui intervenaient pour violences conjugales

Publié le 29 Mai 2026 à 07h42

TRIBUNAL DE CHALON - Ivre, il brandit un glaive face aux policiers qui intervenaient pour violences conjugales

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