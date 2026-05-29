« Face aux attaques de loups, nous avons gagné une bataille » déclare Aurélien Dutremble

Ce mercredi 27 mai se terminait à l’Assemblée nationale l’examen de l’article 14 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, consacré notamment à la défense des éleveurs confrontés à la multiplication des attaques de loups.

Très impliqué sur ce dossier, Aurélien Dutremble s’est mobilisé aux côtés de ses collègues du groupe Rassemblement National pour faire adopter des mesures concrètes en faveur du monde de l’élevage.

Son engagement s’inscrit dans la continuité de la proposition de résolution déposée en mars 2025, appelant à un changement profond de doctrine : réguler efficacement le loup, simplifier les règles de tir, protéger les activités pastorales et adapter le droit à la réalité du terrain.

Une avancée importante a ainsi été obtenue avec l’adoption d’un amendement du groupe RN instaurant la présomption de légitime défense des troupeaux, autorisant des tirs immédiats contre les loups en cas d’attaque, sans autorisation administrative préalable.

Le parlementaire de l’Autunois-Morvan, très engagé auprès du monde agricole, a également défendu plusieurs amendements visant à renforcer la protection des éleveurs et à corriger les insuffisances du texte gouvernemental.

« Avec une mobilisation plus importante des députés LR sur ce sujet, nous aurions pu aller encore plus loin. Je suis néanmoins satisfait que nous ayons pu faire voter l’amendement de notre groupe visant à autoriser les tirs immédiats contre les loups sans autorisation préalable. Protéger sans délai les troupeaux est une avancée importante et une idée que je défends depuis plusieurs mois », déclare-t-il.

« Le député Duparay, avec les LR, a voté contre la réforme de l’OFB, contre la primauté de l’élevage face à la protection du loup, et même contre la sécurisation juridique des éleveurs lorsqu’ils défendent leurs troupeaux face à une attaque. Cette mesure de bon sens, je l’ai moi-même défendue par amendement. Il est important que les agriculteurs de Saône-et-Loire le sachent : sur ces sujets essentiels pour notre monde rural, la droite macroniste ne répond jamais présente », ajoute Aurélien Dutremble.

« Je suis fier du travail effectué avec mes collègues du groupe RN. À ceux qui demandent à quoi servent les députés RN, les éleveurs de Saône-et-Loire, comme ceux de toute la France, pourront répondre que nous sommes les seuls à défendre réellement l’élevage et les familles d’éleveurs face aux ravages du loup », conclut le député de Saône-et-Loire.