Les vétérans de l’Entente Mellecey-Mercurey en escapade en Ardèche

Installé du côté de Vallon-Pont-d’Arc, le groupe a pu profiter des richesses de la région à travers plusieurs activités. Au programme : balade dans le célèbre marché de Vallon-Pont-d’Arc, découverte des produits locaux et dégustation dans une cave de vins ardéchois, très appréciée par l’ensemble des participants.

Les vétérans ont également vécu une expérience originale avec une sortie en trottinettes électriques à travers la campagne ardéchoise, permettant de découvrir les magnifiques paysages de la région dans une ambiance détendue et festive.

Bien entendu, le football était aussi au rendez-vous avec une rencontre amicale opposant les vétérans de Mellecey-Mercurey à l’équipe des vétérans de Vallon-Pont-d’Arc. Après un match disputé dans un excellent esprit sportif, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 2 buts à 2.

Cette belle rencontre s’est prolongée autour d’un repas partagé entre les deux équipes, symbole des valeurs de convivialité et d’amitié qui animent le football vétéran.

Un séjour réussi dont tous garderont de très bons souvenirs.