Mercurey
Les vétérans de l’Entente Mellecey-Mercurey en escapade en Ardèche
Publié le 29 Mai 2026 à 07h56
Du 14 au 17 mai 2026, à l’occasion du week-end de l’Ascension, 18 vétérans de l’Entente Vétérans de Mellecey-Mercurey ont pris la direction de l’Ardèche pour un séjour placé sous le signe de la convivialité, du sport et de la découverte.
Installé du côté de Vallon-Pont-d’Arc, le groupe a pu profiter des richesses de la région à travers plusieurs activités. Au programme : balade dans le célèbre marché de Vallon-Pont-d’Arc, découverte des produits locaux et dégustation dans une cave de vins ardéchois, très appréciée par l’ensemble des participants.
Les vétérans ont également vécu une expérience originale avec une sortie en trottinettes électriques à travers la campagne ardéchoise, permettant de découvrir les magnifiques paysages de la région dans une ambiance détendue et festive.
Bien entendu, le football était aussi au rendez-vous avec une rencontre amicale opposant les vétérans de Mellecey-Mercurey à l’équipe des vétérans de Vallon-Pont-d’Arc. Après un match disputé dans un excellent esprit sportif, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 2 buts à 2.
Cette belle rencontre s’est prolongée autour d’un repas partagé entre les deux équipes, symbole des valeurs de convivialité et d’amitié qui animent le football vétéran.
Un séjour réussi dont tous garderont de très bons souvenirs.
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