MISS BOURGOGNE 2026 - Lou Cort, Miss Saône-et-Loire fait appel à vos votes

Les votes démarrent ce vendredi. C'est la dernière ligne droite pour la Montcellienne âgée de 23 ans.

C'est la candidate n°4 du concours Miss Bourgogne 2026. Agée de 23 ans, Lou Cort, Miss Saône-et-Loire, originaire de Montceau-les-Mines, est chargée de clientèle. "Faire briller la Saône et Loire, et la Bourgogne, en espérant amener la Bourgogne le plus loin possible à Miss France" confie la jeune femme auprès d'info-chalon.com.

Les votes ont ouvert ce vendredi et se clôturent dimanche juste avant l'entracte de l'élection se tenant ce dimanche à Autun. Votez Lou en envoyant MISS 4 AU 72018.