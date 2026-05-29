Les motards de la Police nationale distribuent des cadeaux plutôt que des PV à Chalon-sur-Saône

Les motards exemplaires contrôlés ont eu la surprise de recevoir un cadeau plutôt qu'une contravention. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi 28 mai 2026, une opération originale de sécurité routière a été menée à Chalon-sur-Saône dans le cadre du Printemps de la sécurité routière. Pour une fois, les usagers exemplaires n'ont pas été sanctionnés, mais récompensés. Une initiative qui a surpris de nombreux motards.

Lorsqu'un conducteur aperçoit un policier motocycliste dans son rétroviseur, il pense généralement à un contrôle routier classique, voire à une éventuelle verbalisation. Hier, le scénario était tout autre dans la cité de Niépce. Les motards de la Police nationale ont choisi de renverser les codes en mettant à l'honneur les bons comportements sur la route.

L'objectif était simple : valoriser les conducteurs respectueux des règles plutôt que de se concentrer uniquement sur les infractions.

Organisée dans le cadre du Printemps de la sécurité routière, cette opération a mobilisé les effectifs du commissariat de Chalon-sur-Saône ainsi que la brigade motocycliste de Mâcon.

Récemment départementalisée, la brigade motocycliste de Mâcon peut désormais être déployée sur l'ensemble du territoire de la Police nationale en Saône-et-Loire (Mâcon, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines).

À noter que cette départementalisation s'inscrit dans une réforme plus large de la Police nationale entrée en vigueur progressivement depuis 2023.

Une journée de sensibilisation hors du commun

L'opération a débuté à 9 heures 30 dans le secteur compris entre la Place de l'Obélisque et la Place de Beaune. Tout au long de la journée, les équipes se sont déplacées dans différents quartiers de la ville afin d'observer les comportements des usagers dans diverses conditions de circulation.

Pour mener à bien cette action, les motocyclistes ont adopté une méthode discrète dont ils ont le secret. Certains policiers circulaient afin d'observer le comportement des conducteurs : respect des limitations de vitesse, application du Code de la route, port des équipements de protection, respect des autres usagers et conduite responsable de manière générale.

Une fois les conducteurs exemplaires identifiés, ceux-ci étaient invités à suivre les policiers jusqu'à un îlot de sécurité spécialement aménagé Rue du Palais de Justice. Ce dispositif mobile a ensuite été déplacé à plusieurs reprises dans la ville au fil de la journée afin de s'adapter aux différents secteurs d'intervention.

Une surprise de taille pour les conducteurs

Pour de nombreux motards, l'arrêt par les forces de l'ordre a d'abord été source d'interrogation. Beaucoup s'attendaient à un contrôle traditionnel. Pourtant, à leur arrivée sur l'îlot de sécurité, aucune contravention ne les attendait.

Au contraire, les policiers leur expliquaient qu'ils avaient été repérés pour leur comportement exemplaire sur la route.

«Pas de PV, mais des cadeaux !»

Tel était finalement le message de cette opération inédite résumée par Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône qui quitte ses fonctions. Son successeur, Philippe Deschamps, actuellement en poste à Thionville (Moselle), entrera en fonction à compter du 1er juin.

Les usagers récompensés pouvaient choisir parmi plusieurs accessoires utiles à la pratique de la moto. Parmi les cadeaux proposés figuraient notamment un cache-cou, un gonfleur pour pneus, une sacoche, un kit d'entretien moto ainsi que d'autres équipements et accessoires destinés à améliorer le confort ou la sécurité des motards.

Valoriser les bons comportements

Au-delà de l'aspect original de l'opération, les policiers souhaitaient surtout faire passer un message positif. La sécurité routière ne repose pas uniquement sur la sanction des comportements dangereux; elle peut également s'appuyer sur la valorisation des bonnes pratiques.

En récompensant les conducteurs prudents et respectueux des règles, les organisateurs espéraient encourager l'ensemble des usagers à adopter une conduite responsable au quotidien.

Cette approche, encore peu fréquente en France, a suscité la curiosité des passants et l'adhésion des conducteurs concernés. Elle a également permis d'établir un dialogue différent entre les forces de l'ordre et les usagers de la route, dans un contexte plus détendu et pédagogique.

Une opération appréciée

À l'issue de cette journée, qui s'est achevée à 17 heures, les policiers ont pu constater l'intérêt suscité par cette initiative. Si la lutte contre les infractions demeure une mission essentielle des forces de l'ordre, cette action a démontré qu'il était également possible de promouvoir la sécurité routière par le biais d'encouragements et de récompenses.

Une manière originale de rappeler que les comportements responsables méritent parfois d'être mis en lumière. Pour les motards arrêtés ce jeudi-là à Chalon-sur-Saône, la surprise fut de taille : au lieu d'une amende, ils sont repartis avec un cadeau et les félicitations des policiers.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati