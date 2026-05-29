Mercurey

L'Entente Vétéran Mellecey-Mercurey organise son concours de pétanque en nocturne le 5 juin

Publié le 29 Mai 2026 à 08h36

L'Entente Vétéran Mellecey-Mercurey organise son concours de pétanque en nocturne le 5 juin