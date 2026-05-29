Football

Le District de Saône-et-Loire de Football organise les Finales des Coupes Départementales les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 au stade de Saint-Marcel.

Publié le 29 Mai 2026 à 08h38

Le District de Saône-et-Loire de Football organise les Finales des Coupes Départementales les samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 au stade de Saint-Marcel.

 Durant tout le week-end, plusieurs finales jeunes, féminines et seniors viendront clôturer la saison départementale dans une ambiance festive et conviviale.

 

Informations pratiques :

Lieu : Saint-Marcel
Dates : 30 et 31 mai 2026
Entrée : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
CB acceptée

 