Un autre jardin à Torcy… Tout petit, mais tellement grand d’histoires !

Le lac de Torcy, en Saône-et-Loire, à quelques pas du Creusot, est un site emblématique chargé d’histoire industrielle et environnementale. Après avoir été une zone de loisirs prisée, le site s’est progressivement réorienté vers la préservation de la biodiversité. Visite pour info-chalon.com

Et là, baigné juste aux pieds, il est un tout petit jardin, mais, tellement rempli d’une grande histoire, qu’info-chalon ne pouvait pas ne pas vous le conter !



La première question qui nous démangeait, lorsque nous avons été accueillis par Domnique Ravier, pourquoi l’avoir nommé ainsi « Un autre jardin », y en a-t-il eu un avant ?

Dominique habitait en Côte d’Or, à Renève, sur un jardin de 5000m2.



Ce jardin qui était bien connu des Dijonnais et alentours, était une pure merveille, une promenade romantique, au cœur d’un parc arboré du 19ième siècle, riche d’arbustes parfumés, de rosiers anciens, d’un jardin potager, et se visitait déjà lui aussi et plébiscité par Stéphane Marie de Silence sa pousse.



N’étant que locataire de cet endroit qu’elle a chouchouté comme si c’était le sien, arrivée à l’âge de la retraite, elle est revenue s’installer à Torcy, dans une maison familiale, au pied du lac.

Et voilà, « Un autre jardin » est né !

Mais dans un style totalement différent, une autre ambiance.

Installées à l’ombre d’un grand platane pour faire connaissance, un concert incroyable de chants d’oiseaux et le doux murmure du tout petit bassin et sa fontaine, nous accompagnent.



Puis Dominique nous parle de sapins de Noël… Ne voyant pas de boules et de guirlandes, nous avons mis quelques secondes à réagir qu’en réalité ce sont des sapins utilisés pour Noël et que son neveu, Quentin, qui a fait un travail remarquable à ses côtés, a planté ensuite dans le jardin et les taillent en boules et en cône afin qu’ils attendent sagement face à face, le Père Noël !



Il suffit juste de faire un quart de tour d’horizon pour découvrir de très gros bambous, plantés droits comme des I, et peints en noir et en rouge. Et là, une autre histoire…

Un autre des neveux de Dominique, travaillait en Chine pour une société Française.

Voilà qu’il est tombé amoureux d’une Chinoise, mais aussi de la Chine où ils résident, c’est donc l’hommage, clin d’œil de Dominique a ce couple avec deux petits.



Un petit espace confiné avec beaucoup de plantes à feuillages, parce qu’elle aime beaucoup ça, donne à ce petit chemin une allure de passage secrets, et surtout garde une fraîcheur et l’ombrage tant recherchés ses derniers jours !



De magnifiques hostas, avec encore une histoire…

Deux, viennent du jardin d’Odile de Renève, mais ils ont passé avant, quelques temps sur le jardin de montagne de son frère près de Genève, qui ayant déménagé en appartement ne pouvait plus le garder!

Un Cornus Kousa, vraiment très intéressant, lorsque les fleurs sont tombées, un petit fruit rouge se présente et à l’automne, il devient flamboyant, c’est un arbuste que Dominique aime tout particulièrement.

Des ancolies, de belles plantes vivaces aux fleurs étoilées, faciles à vivre, des digitales, de grandes et magnifiques vivaces, aux longues hampes garnies de fleurs en clochettes, un seringat, un massif de bergenias…des images et des parfums, un jardin remplis de nos souvenirs.

Des Lysimachia nummularia, également appelée Herbe aux écus, un très joli couvre sol d'un lumineux jaune vert doré.

Cheminant au milieu des fougères, dont une orange, des eucheres, un épimédium appelé aussi Fleurs des Elfes, plante vivace adaptée aux situations ombragées, un Viburnum sargentii Onondaga splendide, en passant par un petit clin d’œil au papa de Dominique, une Benoîte, nous avons l’impression d’être dans ce qui nous semble une forêt !

Juste quelques pas plus loin, s’ouvre ce qui nous apparaît une clairière, mais qui dégage un large horizon sur le lac, avec un esprit Japonisant, des érables, le fil conducteur de structures rectilignes rouges, un vrai changement d’univers !

Des lignes, des petits aménagements de repos, des objets artistiques, des carex, une eupatoire, une autre sorte de fougère, encore des ancolies, un pavot, des graminées jaunes vertes, le tout baigné de lumière avec une impression d’être posé sur lac.

Tout dans ce troisième univers est invitation à se poser et contempler le lac, avec même un belvédère !

On ne s’attend pas dans ces petits dédales sombres avec de petites lumières qui transpercent les arbres, les murs, à arriver sur espace extraordinaire avec en fond le plan d’eau !

Nous vous avions bien dit que ce petit jardin ne manquait pas d’une grande histoire !

Alors n’hésitez pas à le découvrir, Dominique nous a confié que ce sera probablement la dernière année !



Profitez des journées « Jardin et Santé », les 6 et 7 juin de 10h00 à 18h00.



Une artiste, Anne Augier, sera présente avec des tuteurs de jardin en poterie et des sculptures.



Un autre Jardin

485, avenue des bords du Lac

71210 Torcy



Réservez votre visite auprès de Dominique Ravier, 06 28 73 51 36

5,00€ au profit de Jardin et Santé.



Mary Popp’s