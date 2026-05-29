Côte chalonnnaise
Et si vous partiez visiter la carrière gallo-romaine de Saint-Boil ...
Publié le 29 Mai 2026 à 09h14
Attention les places sont limitées. Sur réservation uniquement
À Saint-Boil, une carrière gallo-romaine classée Monument Historique veillait discrètement depuis des siècles…
En 2025, le Festival de la Pierre en Sud Côte Chalonnaise a ravivé son histoire.
En 2026, l’histoire continue.
Nous vous invitons à remonter le fil du temps lors de deux visites guidées exclusives menées par Matthieu Pinette, conservateur en chef du patrimoine et archéologue engagé dans l’étude du site depuis sa découverte.
Il vous fera revivre le quotidien des carriers et tailleurs de pierre qui ont façonné ces hauteurs il y a près de deux mille ans… et vous dévoilera même la découverte d’un petit trésor…
Pour réserver votre place, contactez l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise par mail ou téléphone.
Le règlement s’effectuera sur place, à l’entrée de la Carrière de Saint-Boil avant la visite, par chèque ou espèce uniquement.
Les places sont limitées.
À réserver sans tarder !
NFORMATIONS PRATIQUES :
Dates : samedi 27 juin & samedi 12 septembre
Horaire : 10h30
Lieu : Carrière de Saint-Boil
Tarifs : 5€ / adulte - Gratuit / enfant de moins de 12 ans
Réservation obligatoire : [email protected] - 03 85 92 00 16
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône