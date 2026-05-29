Et si vous partiez visiter la carrière gallo-romaine de Saint-Boil ...

Attention les places sont limitées. Sur réservation uniquement

À Saint-Boil, une carrière gallo-romaine classée Monument Historique veillait discrètement depuis des siècles…

En 2025, le Festival de la Pierre en Sud Côte Chalonnaise a ravivé son histoire.

En 2026, l’histoire continue.

Nous vous invitons à remonter le fil du temps lors de deux visites guidées exclusives menées par Matthieu Pinette, conservateur en chef du patrimoine et archéologue engagé dans l’étude du site depuis sa découverte.

Il vous fera revivre le quotidien des carriers et tailleurs de pierre qui ont façonné ces hauteurs il y a près de deux mille ans… et vous dévoilera même la découverte d’un petit trésor…

Pour réserver votre place, contactez l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise par mail ou téléphone.

Le règlement s’effectuera sur place, à l’entrée de la Carrière de Saint-Boil avant la visite, par chèque ou espèce uniquement.

Les places sont limitées.

À réserver sans tarder !

NFORMATIONS PRATIQUES :

Dates : samedi 27 juin & samedi 12 septembre

Horaire : 10h30

Lieu : Carrière de Saint-Boil

Tarifs : 5€ / adulte - Gratuit / enfant de moins de 12 ans

Réservation obligatoire : [email protected] - 03 85 92 00 16