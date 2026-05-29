TOUR DE FRANCE - Ce samedi, Chalon et les quais de Saône sont à la fête

De très nombreuses animations sont proposées entre la Place de l'hôtel de ville et le parc Freyssinet sur les quais de Saône.

De 10h à 18h, en présence de nombreux partenaires et associations sportives, ville de Chalon, Grand Chalon et département de Saône et Loire sont unis pour fêter l'arrivée du Tour de France le 16 juillet à Chalon sur Saône. De très nombreuses animations vous attendent toute la journée de samedi.