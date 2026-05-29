Saône et Loire
La Saône-et-Loire placée en vigilance sécheresse
Publié le 29 Mai 2026 à 10h21
Du fait du déficit pluviométrique observé au mois d’avril, combiné à des températures exceptionnellement élevées pour la saison, les relevés établis par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont révélé une baisse préoccupante du débit des cours d’eau du département.
En conséquence, le préfet de Saône-et-Loire place le département en vigilance sécheresse. Il s’agit d’une mesure préventive, qui, à ce stade, n’est assortie d’aucune restriction.
Cette situation appelle chacune et chacun à la responsabilité. Le préfet invite le grand public, les collectivités et les acteurs économiques à adapter dès à présent leur consommation d’eau en adoptant des usages plus sobres et plus économes.
Si les conditions météorologiques devaient se poursuivre dans les prochaines semaines, des mesures de restriction des usages de l’eau pourraient être prises prochainement afin de préserver durablement la ressource.
L’eau est un bien précieux. Protégeons-la collectivement.
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