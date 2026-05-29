Vous faites la fête des voisins ? Adressez vos photos à info-chalon.com

C'est l'un des grands moments de la fin du mois de mai.

Partout, les voisins se réunissent pour marquer le coup, chacun sortant son plat fétiche et une bonne bouteille.. histoire de partager ce moment unique.

N'hésitez pas à nous adresser un cliché ou deux si vous faites la fête des voisins ce vendredi, en précisant le lieu, quartier ou rue... par sms ou whatsApp 0666523745 ou par mail [email protected]