Sport
Le Ring Olympique Chalonnais ouvre sa Baby Boxe dès 5 ans
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 29 Mai 2026 à 12h00
Les inscriptions pour les enfants de 5 à 10 ans seront ouvertes dès juin 2026 pour la saison prochaine. Plus de détails avec Info Chalon.
Le Ring Olympique Chalonnais (ROC) poursuit son développement auprès des plus jeunes en proposant une section Baby Boxe destinée aux enfants à partir de 5 ans. Une initiative qui permet aux enfants du cycle primaire, de 5 à 10 ans, de découvrir les valeurs du sport dans un cadre ludique, éducatif et sécurisé.
Pour Saïd Fergani, le président du ROC, cette activité répond à une véritable attente des familles. «La Baby Boxe permet aux enfants de s'épanouir physiquement tout en apprenant le respect, la discipline et le vivre-ensemble. C'est une excellente porte d'entrée vers la pratique sportive», nous explique-t-il.
Au-delà de l'apprentissage des premiers gestes techniques, la Baby Boxe constitue un apport important pour les enfants du primaire. Elle favorise la concentration, l'écoute des consignes, la maîtrise de soi et le développement des capacités physiques essentielles à cet âge. Elle contribue également à la socialisation et au bien-être des baby-boxeurs.
Encadrés par des éducateurs qualifiés, le président du club entre autres, les jeunes pratiquants développent leur coordination, leur motricité, leur équilibre et leur confiance en eux à travers des exercices adaptés à leur âge. Les séances sont organisées le mercredi de 10 heures à 11 heures une semaine sur deux, puis de 11 heures à 12 heures, ainsi que le samedi de 10 heures 30 à 11 heures 30.
Les inscriptions pour la saison 2026-2027 seront ouvertes dès le début du mois de juin 2026. Renseignements au 06 13 18 35 53 et inscriptions à la Salle Armand Langlais, au 35 rue du Général Hoche. Le ROC souhaite ainsi accueillir de nouveaux licenciés et continuer à promouvoir une pratique sportive accessible à tous dès le plus jeune âge.
Avec sa section Baby Boxe, le Ring Olympique Chalonnais confirme sa volonté de former les sportifs de demain dès le plus jeune âge, en offrant aux enfants un cadre à la fois éducatif, ludique et bénéfique pour leur développement physique et personnel.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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