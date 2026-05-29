Le bénévolat à l’honneur : 5 figures régionales récompensées pour leur engagement dans le rugby

Organisé par TotalEnergies et la Ligue régionale de Rugby Bourgogne-Franche-Comté, cet événement inédit a mis à l’honneur 5 bénévoles de la région dont l’engagement exemplaire fait rayonner le rugby. Ces femmes et hommes, véritables piliers de leurs clubs et de leurs territoires, ont été salués pour leur dévouement, leur passion et leur rôle essentiel dans la transmission des valeurs du rugby : solidarité, engagement et esprit d’équipe.

Des valeurs que TotalEnergies et le monde du rugby ont en partage et qui font le socle du partenariat qui les unit et qui a déjà permis la mise en œuvre de nombreuses actions : Challenge Rugby Amateur et Oscar amateur du rugby solidaire et engagé en partenariat avec le Midi Olympique, Tournoi National des Quartiers et Campagnes avec la Fédération Française de Rugby…

Lors de cette cérémonie, Vincent Gaffard, Directeur régional TotalEnergies Bourgogne-Franche-Comté, a redit le rôle clé des bénévoles dans le monde associatif : « Le bénévolat est le cœur battant du sport amateur. Ces femmes et ces hommes donnent sans compter leur temps, leur énergie pour faire vivre le rugby dans nos territoires. Leur engagement est une source d’inspiration et un moteur pour les générations futures. C’était important de les mettre dans la lumière et de leur dire un grand merci ».

Un constat partagé par Christian Poulalier, Président de la Ligue régionale de Rugby Bourgogne-Franche-Comté, qui est aussi revenu sur l’apport des bénévoles dans la vie des clubs : « Le rugby connaît un essor remarquable, notamment chez les femmes, et cela, nous le devons en grande partie à ces bénévoles passionnés. Ils sont les artisans de cette dynamique, et leur travail mérite d’être reconnu et célébré ».

Portrait des lauréats 2026

Isabelle - Arbois (39)

Engagée presque par hasard dans l’univers du rugby, cette bénévole du comité départemental du Jura y a rapidement trouvé bien plus qu’un sport : un véritable état d’esprit fondé sur le respect, l’engagement et la convivialité. Référente des M15 féminines, elle accompagne avec passion les jeunes joueuses dans leur parcours sportif et humain. Ce qui la touche le plus, c’est de voir ces jeunes filles s’épanouir dans un milieu où la place des femmes doit encore parfois se faire davantage reconnaître. Derrière chaque entraînement, chaque rencontre ou chaque tournoi, elle voit naître de la confiance, de la solidarité et des souvenirs précieux. Pour elle, le bénévolat remet l’humain au centre d’une société souvent trop individualiste. Au fil de ses engagements, elle a découvert d’autres façons de penser, de partager des expériences enrichissantes et de nouer de véritables amitiés. Elle défend une vision simple et sincère du bénévolat : qu’il s’agisse de donner quelques heures à une buvette ou de s’investir toute une saison, chaque geste compte. Convaincue que l’engagement crée du lien social et donne le sentiment d’être utile, elle considère le bénévolat comme une aventure humaine profondément enrichissante.



Marie-Noëlle - Arbois (39)

Bénévole depuis l’âge de 16 ans dans différentes associations, elle s’est naturellement tournée vers le rugby lorsque ses enfants ont commencé ce sport. Passant progressivement du rôle de maman à celui de bénévole engagée, elle a trouvé dans le club un espace où elle peut mettre en pratique son goût pour l’engagement et les valeurs du collectif. Secrétaire du club, elle gère les licences et le pôle jeunes, tout en assurant de nombreuses missions du quotidien, de l’administratif aux repas d’après-match, en passant par l’organisation et le soutien aux familles et aux joueurs. Ce qui l’anime avant tout, ce sont les sourires et la satisfaction des joueurs, des dirigeants et de tous les membres du club. Le bénévolat lui apporte du partage, de la convivialité, de la confiance et de belles rencontres, mais aussi un vrai cheminement personnel. Convaincue de l’importance de s’engager, elle invite chacun à sortir de sa zone de confort pour découvrir une autre manière de se connaître et de se dépasser. Pour elle, le bénévolat est une expérience à vivre simplement, en toute discrétion.



Mathieu – Is Alliance (21)

Bénévole engagé dans le rugby depuis de nombreuses années, il puise avant tout sa motivation dans l’envie de transmettre ce que d’autres lui ont appris avant lui, notamment son père, depuis sa première licence en 1986. Aujourd’hui responsable du Pôle Jeunes au sein d’Is Alliance Rugby, il accompagne les adolescents de 15 à 18 ans avec passion et bienveillance. À travers le rugby, il cherche avant tout à aider les jeunes à grandir, à gagner en confiance et à s’épanouir dans leur vie personnelle comme sportive. Parmi ses plus beaux souvenirs, il évoque avec émotion les finales régionales jeunes de 2023 à Besançon, où les équipes U16 et U19 ont décroché le titre de champions de Bourgogne-Franche-Comté Régional 3. Plus encore que les trophées, ce sont les regards fiers des jeunes et l’émotion des parents qui resteront gravés dans sa mémoire. Pour lui, le bénévolat est avant tout une aventure humaine riche de sens, qui apporte la satisfaction de voir les autres progresser. Convaincu que chacun a sa place dans le monde associatif, il rappelle qu’aucun engagement n’est trop petit. Donner un peu de son temps, selon lui, représente déjà énormément.



Fabien - Chablis (89)

Ancien joueur de rugby pendant vingt ans, il s’est naturellement tourné vers le bénévolat lorsque son fils a commencé ce sport à l’âge de cinq ans. Après avoir passé ses diplômes d’encadrant, il a accompagné plusieurs générations de jeunes, des U7 aux U12, avant de rejoindre depuis maintenant sept ans le Pôle Jeunes U16 et U19. Très attaché au monde associatif, il partage également sa passion pour la musique au sein de l’Harmonie de Tonnerre, où il évolue depuis l’enfance. Après une dernière saison menée à la fois comme joueur et entraîneur, il a choisi de se consacrer pleinement à l’encadrement des jeunes. Responsable administratif et sportif des équipes U16 et U19 ainsi que de l’entente des 5 Vallées avec Montbard et Toucy, il œuvre chaque semaine pour accompagner les adolescents dans leur parcours sportif et personnel. Plus qu’un souvenir précis, ce sont les sourires des jeunes et les liens créés au fil des saisons qui donnent tout son sens à son engagement. Le bénévolat lui apporte autant humainement que personnellement, à travers les échanges avec les joueurs, les familles et les autres bénévoles devenus amis. Convaincu que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, il rappelle que même un petit engagement compte. Pour lui, pousser la porte d’un club de rugby, c’est avant tout se faire des amis pour la vie.



Laurent - URCB (71)

Engagé dans le bénévolat au rugby en suivant son fils dès ses débuts à l’âge de cinq ans, il a rapidement trouvé sa place au sein de son club. Aujourd’hui éducateur des U16/U19, joueur senior et vice-président, il partage son temps entre le terrain, l’accompagnement des jeunes et la vie du club. Parmi ses plus beaux souvenirs figure le titre de champion de Bourgogne remporté avec une belle génération U12, un moment de fierté et d’émotion collective. Ce qui l’anime avant tout, c’est le plaisir de transmettre sa passion du rugby et d’aider les jeunes à progresser. Pour lui, le bénévolat est aussi une formidable aventure humaine qui permet de créer du lien et de rencontrer des personnes que l’on n’aurait peut-être jamais croisées autrement. Convaincu que l’engagement est plus facile lorsqu’il est partagé, il encourage chacun à apporter sa contribution, même modestement.



Le bénévolat dans le sport

Le sport est le premier secteur associatif en nombre de bénévoles, représentant près de 20 % de l’ensemble du bénévolat associatif.

Environ 3,5 millions de bénévoles sont engagés dans le secteur sportif en France

Les bénévoles dans le sport sont majoritairement impliqués dans : l’encadrement des jeunes, l’organisation des compétitions et la gestion administrative des clubs.