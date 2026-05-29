Chalon sur Saône

Ensemble contre le cancer du cerveau - Neuro Vie vous attend à sa marche autour du lac des Près Saint Jean ce samedi

Publié le 29 Mai 2026 à 13h48

Ensemble contre le cancer du cerveau - Neuro Vie vous attend à sa marche autour du lac des Près Saint Jean ce samedi

de 14h à 18H