Dijon 8e meilleure ville étudiante de France
Publié le 29 Mai 2026 à 15h25
Dijon métropole confirme son attractivité. Dans son classement 2026 des meilleures villes étudiantes, publié le 27 mai 2026, le magazine L'Étudiant place Dijon à la 8e place nationale, ex æquo avec Angers. Dijon gagne ainsi trois places par rapport à l'an dernier et intègre désormais le Top 10 des villes étudiantes françaises.
Cette progression est également confirmée dans la catégorie des villes comptant entre 20 000 et 40 000 étudiants, où Dijon se classe à la 2e place nationale.
« Ce classement confirme que les choix que nous faisons pour notre métropole sont les bons. Investir dans l'enseignement supérieur, dans les mobilités, dans le logement et dans la qualité de vie, c'est préparer l'avenir. Dijon attire les étudiants parce qu'elle leur offre des conditions d'études et de vie particulièrement favorables, mais aussi des perspectives pour construire leur avenir ici », déclare François Rebsamen, président de Dijon métropole.
Cette progression repose notamment sur l'amélioration du cadre de vie étudiant. L'étude souligne les progrès réalisés en matière de mobilité, de qualité de l'air, d'offre de logement et d'accessibilité. Le taux de recommandation des étudiants demeure par ailleurs particulièrement élevé, avec près de 89 % d'avis favorables.
Aux côtés de l'Université Bourgogne Europe, du CROUS Bourgogne-Franche-Comté et de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, Dijon métropole poursuit son engagement en faveur de l'attractivité universitaire, de la réussite étudiante et de l'innovation.
Cette nouvelle reconnaissance nationale confirme la place de Dijon parmi les métropoles universitaires les plus attractives de France et renforce son ambition d'offrir à la jeunesse les meilleures conditions pour étudier, vivre et construire son avenir.
Le top 10
Tout le classement ici
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône