Dijon 8e meilleure ville étudiante de France

Dijon métropole confirme son attractivité. Dans son classement 2026 des meilleures villes étudiantes, publié le 27 mai 2026, le magazine L'Étudiant place Dijon à la 8e place nationale, ex æquo avec Angers. Dijon gagne ainsi trois places par rapport à l'an dernier et intègre désormais le Top 10 des villes étudiantes françaises.

Cette progression est également confirmée dans la catégorie des villes comptant entre 20 000 et 40 000 étudiants, où Dijon se classe à la 2e place nationale.

« Ce classement confirme que les choix que nous faisons pour notre métropole sont les bons. Investir dans l'enseignement supérieur, dans les mobilités, dans le logement et dans la qualité de vie, c'est préparer l'avenir. Dijon attire les étudiants parce qu'elle leur offre des conditions d'études et de vie particulièrement favorables, mais aussi des perspectives pour construire leur avenir ici », déclare François Rebsamen, président de Dijon métropole.

Cette progression repose notamment sur l'amélioration du cadre de vie étudiant. L'étude souligne les progrès réalisés en matière de mobilité, de qualité de l'air, d'offre de logement et d'accessibilité. Le taux de recommandation des étudiants demeure par ailleurs particulièrement élevé, avec près de 89 % d'avis favorables.

Aux côtés de l'Université Bourgogne Europe, du CROUS Bourgogne-Franche-Comté et de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, Dijon métropole poursuit son engagement en faveur de l'attractivité universitaire, de la réussite étudiante et de l'innovation.

Cette nouvelle reconnaissance nationale confirme la place de Dijon parmi les métropoles universitaires les plus attractives de France et renforce son ambition d'offrir à la jeunesse les meilleures conditions pour étudier, vivre et construire son avenir.

Le top 10

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