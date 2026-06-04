Il y a un an, Jean Marc Gautheron et Jean Paul Bouillot, avaient lancé l’idée d’organiser des retrouvailles pour les élèves nés dans les années 1950 à 1957 qui avaient étudié à l'école primaire d’Oslon.

Des jeunes banbins qui avaient eu comme instituteurs et institutrice Monsieur et Madame Genot et Monsieur Gérard.

Beaucoup de contacts ont été ainsi repris et 13 anciens élèves ont répondu présents pour participer à une rencontre organisée ce samedi 23 Mai !

Les conjoints étaient également de la partie ainsi qu’une maman de deux des anciens, très heureux de se joindre à la fête.

Pour débuter cette journée, tous se sont retrouvés sur la place de la mairie accueillis par monsieur le maire d'Oslon Yvan NOEL qui leur a fait découvrir toutes les salles de classe maternelles et primaires, récemment rénovés.

« Nous avons pu revoir avec un petit pincement au cœur les deux salles qui existaient lorsque nous que nous étions élèves dans les années 60. Nous avons pu ainsi constater le changement des infrastructures avec l’arrivée des classes maternelles et apprécier le résultat des travaux de rénovation récemment réalisés » a raconté Jean Marc Gautheron à Info Chalon.

Ensuite le rendez-vous était pris au restaurant la Pause d'Antan à Saint Marcel pour le déjeuner afin de passer un moment convivial et se remémorer tous les bons moments passés.

L'après-midi s'est terminée par un petit rafraichissement chez une ancienne écolière qui habite juste à côté du restaurant.

Un rendez-vous est déjà prévu au printemps 2027 pour renouveler cette belle journée de retrouvailles !



Amandine Cerrone