Chalon sur Saône
On est venu chiner, faire des affaires à la brocante du 16 Tango.
Par Christian CLEAUX
Publié le 04 Juin 2026 à 17h07
C’était la 15ème édition de la brocante/vide grenier organisé par le "16 Tango" Supporters du Rugby Chalonnais au stade Léo Lagrange.
Ce dimanche 31 mai, le temps était redevenu un peu moins ensoleillé, offrant de meilleures conditions aux 65 exposants installés au stade Léo Lagrange de Chalon pour la brocante/vide grenier organisé par le 16 Tango supporters.
Il faut rappeler que le "16 Tango", c’est 74 adhérents, très actifs et ce dernier dimanche de mai en est la preuve avec cette manifestation devenue un incontournable du paysage chalonnais où une vingtaine de bénévoles était sur le terrain. Le terrain comprenait, bien entendu, la buvette et petite restauration.
Gilles Platret, maire de la ville, n’ayant pu se libérer, avait délégué Jean-Yves Mazué adjoint en charge des sports de le représenter et Dominique Rougeron adjointe du quartier centre.
Une bonne fréquentation sur la journée, de quoi satisfaire le président Didier Gras, les organisateurs et les exposants qui ont vu défiler environ 2000 visiteurs ce dimanche.
Il y avait de tout, décos, vaisselles, vêtements, chaussures, jouets, collections..., de quoi trouver son bonheur sans avoir à investir trop d’euros.
C.Cléaux
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