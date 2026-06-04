Mobilité électrique : APRR choisit Allego pour déployer la recharge rapide et ultra-rapide sur 31 aires de repos

Déjà précurseur avec 100 % de ses aires de services équipés de bornes de recharge électrique depuis 2022, les autoroutes APRR franchissent une nouvelle étape stratégique pour accompagner l’essor de la mobilité électrique.

e concessionnaire renforce le maillage de son réseau en équipant environ 20 % de ses aires de repos en partenariat avec Allego. Aligné sur le schéma directeur des infrastructures, ce déploiement répond à la montée en puissance des besoins des électromobilistes, notamment lors des grands départs, et accélère la réduction de l’empreinte carbone des autoroutes.

Face à l’essor de la mobilité électrique (plus de 1,4 million de véhicules sont aujourd’hui en circulation en France), ce contrat vise à densifier massivement les infrastructures de recharge sur autoroute. L’objectif est de répondre à la demande croissante des usagers et de leur garantir une totale sérénité lors de leurs trajets, en particulier pendant les périodes de forte affluence comme les départs en vacances.



Dès 2022, le réseau autoroutier APRR avait déjà équipé l’intégralité de ses aires de services et compte aujourd’hui plus de 1 000 points de charge.

Avec Allego, opérateur de renommée européenne, sélectionné à l’issue d’un appel d’offres et qui s’est différencié par la qualité de l’expérience client proposée, APRR franchit un cap inédit en installant des bornes sur 31 aires de repos et 5 aires de services supplémentaires.



En pratique, 31 aires de repos seront équipées progressivement d’ici le mois de mai 2028 sur les autoroutes A5, A6, A31, A36 et A39, A71 et A77. À l'ouverture, chaque station comptera en moyenne 11 points de charge. Conçu sur un modèle évolutif, le dispositif est prévu pour adapter le nombre de points de charge en fonction des besoins et pourra proposer jusqu'à 31 points de charge en 2035. Ainsi, à terme, le nombre de points de charge sera doublé sur le réseau autoroutier APRR.



À leur mise en service, les bornes de recharge seront équipées de prises CCS (idéales pour la charge rapide) et de Type 2 (pour les véhicules hybrides rechargeables mais aussi certains modèles anciens) et délivreront une puissance de sortie allant jusqu'à 300 kW, permettant de faire une charge sur autoroute en 20 à 30 minutes environ. Pour s'adapter aux véhicules de nouvelle génération, cette infrastructure évoluera ensuite vers de la très haute puissance (400 kW dès 2030). Ces stations seront aussi pensées pour accueillir des véhicules longs tels que les voitures avec remorque, les caravanes, les camping-cars ou les grands fourgons. En outre, les stations sont étudiées pour s’intégrer pleinement au cadre paisible des aires de repos et de manière à limiter leur impact sur l’environnement. Elles seront ainsi équipées avec des panneaux photovoltaïques produisant une électricité 100 % d’origine renouvelable, des pavés drainants ainsi qu’un mobilier urbain en plastique recyclé. L’impact des aménagements sur les arbres fera l’objet d’une compensation systématique.

« L’autoroute est la colonne vertébrale indispensable pour réussir la décarbonation des transports à grande échelle. En nous appuyant sur les aires de repos pour renforcer le maillage existant, nous levons les derniers freins afin de permettre d'aborder sereinement le voyage en voiture électrique sur une longue distance. Aux côtés d’Allego, nous déployons un plan de recharge qui s'adapte au rythme de l'automobiliste, et non l'inverse. Ce schéma évolutif vient muscler notre infrastructure déjà 100 % équipée sur les aires de services pour absorber l'augmentation des flux, particulièrement lors des grands départs » déclare Guillaume Hérent, directeur général des concessions autoroutières d’Eiffage en France.

« Remporter cet appel d’offres d’APRR marque une étape majeure pour Allego en France. Cela nous permet d’accélérer le développement de notre présence sur le réseau autoroutier, un axe stratégique clé, et de renforcer davantage notre position de leader dans la recharge ultra-rapide. Avec ce projet, nous déployons des stations très ambitieuses, offrant un grand nombre de points de charge dès leur mise en service et conçues pour évoluer dans le temps afin d’accompagner les nouveaux usages et la croissance de la mobilité électrique longue distance » ajoute Jean Gadrat, CMO d’Allego.