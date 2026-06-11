Chalon sur Saône

Le Ring Olympique Chalonnais et Synergy Fit à la Braderie de Chalon-sur-Saône - ANNULEE

Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI

Publié le 11 Juin 2026 à 14h00

Le Ring Olympique Chalonnais et Synergy Fit à la Braderie de Chalon-sur-Saône - ANNULEE

Une journée placée sous le signe du sport et de la découverte, avec des animations gratuites. Plus de détails avec Info Chalon. La participation est finalement annulée faute d'autorisation ont précisé les clubs.