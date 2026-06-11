Chalon sur Saône
Le Ring Olympique Chalonnais et Synergy Fit à la Braderie de Chalon-sur-Saône - ANNULEE
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 11 Juin 2026 à 14h00
Une journée placée sous le signe du sport et de la découverte, avec des animations gratuites. Plus de détails avec Info Chalon. La participation est finalement annulée faute d'autorisation ont précisé les clubs.
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