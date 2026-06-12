Chagny - Dessiner, graver, imprimer : un atelier pour explorer toutes les facettes de l’estampe

L’École des Beaux-Arts de la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud propose à Chagny un atelier original intitulé « Dessiner, graver, imprimer ! », animé par l’enseignant Pierre-Éric Despinasse. Un rendez-vous destiné à tous ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir les techniques du dessin, de la gravure et de l’impression.

Particularité de cet atelier : il dispose de tout le matériel nécessaire à la pratique de la gravure et de la sérigraphie, ainsi que de deux espaces complémentaires. L’un est consacré à la création et à l’apprentissage des techniques artistiques, tandis que l’autre est dédié à l’impression des œuvres réalisées.

Avant de passer sous la presse, les participants sont invités à développer leur regard et leur maîtrise du geste. Nature morte, objets insolites ou encore portraits à partir de photographies servent de supports pour apprendre à observer, dessiner et travailler les proportions. Les différentes techniques d’ombrage, notamment le hachurage au crayon, au fusain ou à l’encre de Chine, permettent également d’acquérir les bases indispensables à la création graphique.

L’atelier s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes déjà familiarisées avec la gravure. Chacun peut ainsi progresser à son rythme, expérimenter de nouvelles techniques et découvrir les nombreuses possibilités offertes par l’estampe.

Pour celles et ceux qui souhaitent franchir le pas et se lancer dans l’aventure de l’impression, la presse est à disposition pour donner vie aux créations réalisées au fil des séances.

Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage d’informations ou effectuer leur inscription auprès du secrétariat de l’École des Beaux-Arts au 03 80 24 56 96 ou au 03 80 24 56 99 ; par courriel à : [email protected].