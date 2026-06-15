AVIS DE DECES - Monsieur Pierre JOUMIEUX

FONTAINES



Elisabeth JOUMIEUX,

son épouse ;

Cyrille et Hervin,

ses enfants ;

Bernard JOUMIEUX,

son frère ;

ses nièces ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre JOUMIEUX

survenu le mercredi 10 juin 2026, à l'âge de 71 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 17 juin, à 9h15 au crématorium de Crissey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.