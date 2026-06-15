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AVIS DE DECES - Monsieur Pierre JOUMIEUX

Publié le 15 Juin 2026 à 06h34

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Elisabeth JOUMIEUX,
son épouse ;
Cyrille et Hervin,
ses enfants ;
Bernard JOUMIEUX,
son frère ;
ses nièces ;
ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre JOUMIEUX
survenu le mercredi 10 juin 2026, à l'âge de 71 ans.

La cérémonie civile aura lieu le mercredi 17 juin, à 9h15 au crématorium de Crissey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.