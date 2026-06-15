AVIS DE DECES - Monsieur René DEMONT

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Evelyne, son épouse ;

Cyril et Séverine, Vincent et Céline, ses fils et belles-filles ;

Louis, Gabin et Julia,

ses petits-enfants adorés ;

ses sœurs, sa belle-soeur et beaux-frères,

neveux et nièces ;

ses cousins, cousines et amis ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René DEMONT

survenu à l'âge de 73 ans.

René repose à la chambre funéraire Paccaud à Saint-Martin-en-Bresse.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 14h30 l'église de

Saint-Martin-en-Bresse.

Fleurs naturelles uniquement.

Sa famille remercie son médecin traitant ainsi que les infirmières de Saint-Martin-en-Bresse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.