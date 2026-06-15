Bresse

AVIS DE DECES - Monsieur René DEMONT

Publié le 15 Juin 2026 à 06h35

 SAINT-MARTIN-EN-BRESSE


Evelyne, son épouse ; 
Cyril et Séverine, Vincent et Céline, ses fils et belles-filles ;
Louis, Gabin et Julia,
ses petits-enfants adorés ;
ses sœurs, sa belle-soeur et beaux-frères, 
neveux et nièces ;
ses cousins, cousines et amis ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René DEMONT
survenu à l'âge de 73 ans.

René repose à la chambre funéraire Paccaud à  Saint-Martin-en-Bresse.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 14h30 l'église de 
Saint-Martin-en-Bresse.
Fleurs naturelles uniquement.
Sa famille remercie son médecin traitant ainsi que les infirmières de Saint-Martin-en-Bresse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.