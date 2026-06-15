Un coup de pouce pour financer la colo
Publié le 15 Juin 2026 à 07h55
Si les colonies de vacances permettent aux plus jeunes de s'amuser, d'apprendre et de se dépenser tout en se faisant des copains, elles peuvent revenir très cher. Afin de donner un coup de pouce aux familles, l'État propose donc le Pass'colo depuis 2024.
Cette aide financière oscille entre 200 € et 350 € en fonction du quotient familial du ménage, sachant que ce dernier doit être inférieur à 1 500 €. De plus, cette enveloppe est réservée aux pré-adolescents de 11 ans. Pour en bénéficier cette année, votre enfant doit ainsi être né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
Si votre foyer est allocataire de la Caisse d'allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole, l'attribution est automatique. Dans le cas inverse, rendez-vous sur Passcolo.jpa.asso.fr pour vérifier votre éligibilité et déposer votre demande pour profiter du dispositif. Vous pourrez ensuite utiliser cette enveloppe auprès des colonies partenaires.
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