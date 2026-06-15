Avec une clim réversible, ce sont 10 à 20 litres d'eau par jour récupérables

Si vous avez une climatisation réversible, alors vous produisez dix à vingt litres d'eau par jour durant l'été. Par les temps qui courent, voilà un trésor qu'il serait judicieux de ne pas gaspiller.

Lorsque l'air chaud et humide d'une pièce passe sur l'évaporateur froid de l'unité intérieure de la climatisation, la vapeur d'eau qu'il contient se liquéfie instantanément, comme un verre glacé qui « transpire » par temps chaud. Cette eau de condensation est ensuite collectée dans un bac situé sous l'évaporateur, puis évacuée vers l'extérieur via un tuyau de drainage. La production de ce condensat varie selon trois facteurs principaux : l'humidité de l'air intérieur, l'écart entre la température ambiante et la température demandée, et la durée de fonctionnement de l'appareil.



DIRECTION LES ÉGOUTS… OU LE JARDIN !

Dans la grande majorité des installations, le tuyau de drainage évacue les condensats dans la descente d'eaux pluviales ou alors directement sur le sol où ils s'évaporent rapidement. Pour récupérer cette eau, il suffit donc de dévier ce tuyau vers un récipient placé à l'extérieur : arrosoir, seau… Sur trois mois d'usage estival, ce sont plusieurs centaines de litres que vous récupérerez gratuitement, sans passer par la case compteur.



UNE MINE D'OR BLEU

Contrairement à l'eau du robinet, celle-ci ne contient aucun minéral dissous : ni calcaire, ni magnésium, ni calcium. C'est de l'eau distillée de fait, en tous points comparable à l'eau de pluie. Le CO2 naturellement présent dans l'air intérieur se dissout lors de la condensation et forme de l'acide carbonique, ce qui rend cette eau légèrement acide, avec un pH autour de 6, exactement comme l'eau de pluie. Elle est donc tout indiquée pour l'arrosage des plantes acidophiles (azalées, rhododendrons, camélias…), et des plantes d'intérieur, qui n'apprécient généralement pas le calcaire. Elle est aussi idéale pour la préparation des purins, décoctions et autres macérations car la dureté de l'eau en atténue les effets.



Benoit Charbonneau