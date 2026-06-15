Saint-Rémy
Aubade de l’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux sous la pergola place de la mairie à St Rémy.
Par Christian CLEAUX
Publié le 15 Juin 2026 à 15h36
Les sanrémois et l’Harmonie, c’est toute une histoire, une histoire de musique qui dure depuis très longtemps bien entendu.
Si la première aubade a été quelque peu perturbée par les conditions météorologiques, celle de jeudi soir 11 juin s’est déroulée dans de bonnes conditions météo et bien à l’abri sous la pergola de la place de la mairie.
Le public était au rendez-vous, une quarantaine de personnes a assisté au concert. Madame le maire Florence Plissonnier et quelques adjoints sont passés en fin de concert saluer les musiciens, musiciennes et le public.
Les musiciens et musiciennes ont revêtu leurs nouveaux polos pour ces aubades, une tenue d’été mieux adaptée à ce type de prestations que les chemises cravates et vestes de concert.
Pour ce qui est du programme, il est rodé et toujours aussi plaisant à écouter.
Le public a beaucoup apprécié les différents styles musicaux interprétés par l’orchestre sous la direction de Denis Desbrières, une dizaine de morceaux ne semblait pas être suffisant pour l’auditoire. Les musiciens et musiciennes ont joué un dernier morceau, le fameux bis, avec Misourlou un air traditionnel grec.
Les musiciens se sont retrouvés après l'aubade, à leur salle de répétition, pour se désaltérer. Un petit coup à boire, offert par l'Harmonie, bienvenu après avoir joué.
Les 2 prochaines aubades de l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux sont prévues le 21 juin à 11h00 place de Beaune à Chalon sur Saône et le 25 juin à 20h00 au Superbee à Taisey St Rémy.
C.Cléaux
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