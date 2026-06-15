Sport
ESCRIME - Les filles et garçons de La Riposte s’illustrent aux championnats de France
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 15 Juin 2026 à 21h31
Cela sent bon la fin de saison pour le club chalonnais de La Riposte du président Arnaud Burck avec ces championnats de France jeunes disputés ces dernières semaines à Paris, Dijon, Saint-Paul-Trois Châteaux (30-31 mai) et Corbas.
Les protégés du maître d’armes Maël Denaux ont obtenu des résultats très intéressants notamment à Paris en M15 avec un Théo Delattre 28e sur 112 tireurs ainsi que Léonore Rémy, 9e sur 110 au départ et première avec l’équipe de Bourgogne/Franche-Comté en N2.
En M20 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les 30 et 31 mai derniers, Giovanni Gandekpinzoun a décroché une bonne 12e place sur 36 tireurs en N1. Arthur Laurent termine 22e et Philippe Alavoine-Longuet 56e sur 74 tireurs en N3. L’équipe Philippe Alvavoine, Victor Baudoin, Arthur Laurenti et Giovanni Gandekpinzoun s’installe au 14e rang sur 23 équipes participantes à la compétition.
A Dijon, le week-end des 6 et 7 juin, en seniors, Giovanni Gandekpinzoun rafle la 34e place sur 127 tireurs en N3. L’équipe en N3 composée de Arthur Laurenti, Tristan Rémy et Giovanni Gandekpinzoun conclut à une 21e sur 27 formations.
A Corbas, le 9 mai dernier, Léonore Rémy en N1 Elite boucle à la 23e place sur 36 participantes, une belle perf pour la licenciée de La Riposte dans une catégorie au-dessus de la sienne. Quant à Colette Prat, elle se hisse sur la troisième marche du podium en N2 sur 64 tireuses.
Pour la petite histoire, Mael Debaux, le maître d'armes de La Riposte, licencié à Rodez, termine à la 15e place par équipe en N1 à Dijon.
A noter ce week-end les championnats de France M13 à Albi.
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
A partir de 2028, toute la navigation fluviale de la Saône au Rhône, jusqu'à Marseille sera commandée depuis Chalon-sur-Saône
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
Marnay : le club de pétanque sera représenté au championnat de France en triplette et en doublette
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".