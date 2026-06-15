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ESCRIME - Les filles et garçons de La Riposte s’illustrent aux championnats de France

Par Salvatore BARLETTA

Publié le 15 Juin 2026 à 21h31

ESCRIME - Les filles et garçons de La Riposte s’illustrent aux championnats de France

 Cela sent bon la fin de saison pour le club chalonnais de La Riposte du président Arnaud Burck avec ces championnats de France jeunes disputés ces dernières semaines à Paris, Dijon, Saint-Paul-Trois Châteaux (30-31 mai) et Corbas.

Les protégés du maître d’armes Maël Denaux ont obtenu des résultats très intéressants notamment à Paris en M15 avec un Théo Delattre 28e sur 112 tireurs ainsi que Léonore Rémy, 9e sur 110 au départ et première avec l’équipe de Bourgogne/Franche-Comté en N2.
En M20 à Saint-Paul-Trois-Châteaux, les 30 et 31 mai derniers, Giovanni Gandekpinzoun a décroché une bonne 12e place sur 36 tireurs en N1. Arthur Laurent termine 22e et Philippe Alavoine-Longuet 56e sur 74 tireurs en N3. L’équipe Philippe Alvavoine, Victor Baudoin, Arthur Laurenti et Giovanni Gandekpinzoun s’installe au 14e rang sur 23 équipes participantes à la compétition.

A Dijon, le week-end des 6 et 7 juin, en seniors, Giovanni Gandekpinzoun rafle la 34e place sur 127 tireurs en N3. L’équipe en N3 composée de Arthur Laurenti, Tristan Rémy et Giovanni Gandekpinzoun conclut à une 21e sur 27 formations.

A Corbas, le 9 mai dernier, Léonore Rémy en N1 Elite boucle à la 23e place sur 36 participantes, une belle perf pour la licenciée de La Riposte dans une catégorie au-dessus de la sienne. Quant à Colette Prat, elle se hisse sur la troisième marche du podium en N2 sur 64 tireuses.
Pour la petite histoire, Mael Debaux, le maître d'armes de La Riposte, licencié à Rodez, termine à la 15e place par équipe en N1 à Dijon.

A noter ce week-end les championnats de France M13 à Albi.

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