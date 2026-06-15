Les jeunes de l’AS HBCC s’illustrent sur les parquets de Saône-et-Loire

Les U18 vainqueurs de la Coupe de Saône-et-Loire : Grâce à un match solide et malgré les six buts d’avance que comptaient les Mâconnais au début de la rencontre, en raison de la différence de niveau, les protégés de Laurent Mathias ont parfaitement gérer cette finale. De quoi se frotter les mains et de terminer une saison en beauté avec ce succès en Coupe de Saône-et-Loire.



Les U15 F s’inclinent aux tirs au but face à Creusot Torcy Montchanin Handball : A égalité à l’issue du temps réglementaire (22-22), les Chalonnaises du coach Thomas Jacquier s’inclinent 26 à 25.

“ Nous avons manqué de régularité en défense et le plan de jeu n’a pas été appliqué comme souhaité, la pression étant peut-être un peu plus lourde dans les esprits cette fois-ci. Heureusement pour tenir, nous avons pu compter sur une très grande performance de Clélia dans les cages avec 14 arrêts déterminants. Sur le match nous avons pourtant viré en tête à la pause grâce à une attaque bien en place, portée par « nos » Camille et Salomé à la marque. Nous avons malheureusement manqué de hargne en seconde période, cédant à la volonté de marquer un but de plus au détriment de notre défense. Résultat : le CTM est passé devant à 9 minutes de la fin. Encore menées au score à moins de deux minutes du terme, les joueuses ont fait preuve de courage pour enfin appliquer notre identité défensive et arracher l'égalisation sur le fil. La séance de tirs au but s'est ensuite avérée cruelle, avec deux échecs de notre côté après pourtant un premier arrêt de notre gardienne. Je tiens vraiment à féliciter l'équipe du CTM pour sa rage de vaincre, son collectif et son esprit de guerrières. Du côté de nos joueuses, la saison se termine avec une médaille d'argent et plein d’apprentissages pour la suite, je reste très fière de ce groupe, nourrissons nous de cette expérience pour encore grandir ensemble” avouait l’entraîneur chalonnais.

Les U11F s’imposent face à Saint-Marcel : Grâce à ce succès 20 à 10? les filles de Clémence Bernard, Audrey Col et Yannick Aubyang terminent premières de leur championnat Honneur. Une réelle satisfaction pour un groupe qui n’a cessé de grandir tout au long de la saison.

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