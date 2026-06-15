Chalon sur Saône
Les stagiaires de seconde générale vont découvrir les services de la ville et du Grand Chalon
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 15 Juin 2026 à 21h48
15 jours durant, les jeunes lycéens vont aller à la découverte des métiers de la ville de Chalon et du Grand Chalon.
Ils ont été accueillis ce lundi matin de bonne heure par le Président Juillot en personne et Isabel Paulo au nom du maire de Chalon-sur-Saône. Les élèves de seconde bénéficient depuis quelques années d'un stage découverte de 15 jours, pendant que leurs homologues de première et terminale sont entrés dans les épreuves du baccalauréat. Sur le site de #LaPlace, les stagiaires ont bénéficié d'un petit mot d'accueil, rappelant toute l'importance et la diversité des métiers au sein des deux collectivités locales, regroupant près de 2000 agents. "Profitez de ces 15 jours pour éveiller votre curiosité, pour poser des questions et faire murir vos projets" a lancé Dominique Juillot, avant de les inviter à partager une viennoiserie et de s'élancer dans leurs stages.
L.G
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