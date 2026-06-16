AVIS DE DECES - Madame Marthe BOUARD

CHALON-SUR-SAÔNE - MOROGES



Claude et Michelle BOUARD,

Dominique BOUARD,

ses frères et sa belle-sœur ;

Bénédicte, Jean-Baptiste,

sa nièce, son neveu ;

Clara, sa petite-nièce ;

Monique DURY, sa tante ;

ses cousins, cousines ;

et l'ensemble de la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marthe BOUARD

survenu le jeudi 11 juin 2026, à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 19 juin 2026 à 15 heures en l'église de Moroges, suivie de l'inhumation au cimetière de Moroges.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Buxy pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.