AVIS DE DECES - Madame Renée GIRARDOT née JANDOT

SAINT-BONNET-EN-BRESSE



Paul RICHARD, son compagnon ;

Martine et Marc POUSSEROL,

sa fille et son gendre ;

Anthony et Mélanie, Damien et Solène,

ses petits-enfants ;

Loris, Capucine et Juliette,

ses arrière-petits-enfants ;

les familles JANDOT, GIRARDOT et RICHARD,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée GIRARDOT née JANDOT

survenu le 15 juin 2026,

à l'âge de 92 ans.

Renée repose en la chambre funéraire de Pierre de Bresse.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 juin 2026 à 14h30 en l'église de Saint-Bonnet-en-Bresse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.