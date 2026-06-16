Bresse

AVIS DE DECES - Madame Renée GIRARDOT née JANDOT

Publié le 16 Juin 2026 à 07h16

 SAINT-BONNET-EN-BRESSE


Paul RICHARD, son compagnon ; 
Martine et Marc POUSSEROL,
sa fille et son gendre ; 
Anthony et Mélanie, Damien et Solène, 
ses petits-enfants ; 
Loris, Capucine et Juliette, 
ses arrière-petits-enfants ; 
les familles JANDOT, GIRARDOT et RICHARD,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Renée GIRARDOT née JANDOT
survenu le 15 juin 2026,
à l'âge de 92 ans.
Renée repose en la chambre funéraire de Pierre de Bresse.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 18 juin 2026 à 14h30 en l'église de Saint-Bonnet-en-Bresse. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.