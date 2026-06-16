AVIS DE DECES - Monsieur Jérôme MERCIER

ALLEREY-SUR-SAÔNE



Nadine dite « Nana »,

sa compagne,

ses filles et petits-enfants ;

ses enfants ;

sa sœur et son beau-frère ;

sa belle-mère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces ;

et toute la famille,

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Jérôme MERCIER

dit « Jéjé »

survenu à l'âge de 53 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu jeudi 18 juin à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Jérôme repose à la chambre funéraire de Verdun-Ciel.

Selon les volontés de Jéjé, il est demandé une touche de blanc dans votre tenue vestimentaire et seulement une rose blanche pour l'accompagner.

La famille remercie Manuel, Fanny, Christelle, Aurélie, ses infirmiers libéraux, le personnel de l'H.A.D. et du CGFL pour leurs bons soins et leur gentillesse ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.