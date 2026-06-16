AVIS DE DECES - Monsieur Maurice METZGER

CHALON-SUR-SAÔNE



Danièle,

son épouse,

Rémi, Brigitte et Joël,

ses enfants,

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Maurice METZGER

Ancien Combattant d'Algérie

survenu à l'aube de ses 87 ans.

La cérémonie sera célébrée le samedi 20 juin, à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs ,ni plaques.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la SSIAD, HAD, ADMR, CCAS et ses infirmières, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.