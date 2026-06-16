AVIS DE DECES - Madame Thérèse SAUVAGE née ALLEGRE

LUX - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - CHALON-SUR-SAÔNE



Alain et Marie-Claire SAUVAGE,

Pascale et Fabrice GRAU,

Véronique et Didier RÉMOND,

ses enfants,

Alfred, Juliette et Mickaël, Pauline et Steven, Marie et Alexandre, Jeanne et Henri,

ses petits-enfants,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse SAUVAGE née ALLEGRE

survenu le dimanche 14 juin 2026, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 23 juin, à 15h15, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

André SAUVAGE

décédé le 9 septembre 2025.

Ni fleurs, ni plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.