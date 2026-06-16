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AVIS DE DECES - Madame Thérèse SAUVAGE née ALLEGRE

Publié le 16 Juin 2026 à 07h19

 LUX - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS - CHALON-SUR-SAÔNE


Alain et Marie-Claire SAUVAGE,
Pascale et Fabrice GRAU,
Véronique et Didier RÉMOND,
ses enfants, 
Alfred, Juliette et Mickaël, Pauline et Steven, Marie et Alexandre, Jeanne et Henri, 
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Thérèse SAUVAGE née ALLEGRE
survenu le dimanche 14 juin 2026, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie sera célébrée le mardi 23 juin, à 15h15, au crématorium de Crissey.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

André SAUVAGE
décédé le 9 septembre 2025.
Ni fleurs, ni plaques.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.