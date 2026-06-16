AVIS DE DECES - Madame Clémentine SCHATZ

CRISSEY - PARCEY



Jean-Luc SCHENEDER, son conjoint,

ses enfants,

ses petits-enfants,

son arrière-petit-enfant,

ses frères, ses sœurs,

ses neveux, ses nièces,

les familles, parentes,

alliées et amies,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Clémentine SCHATZ

survenu le 14 juin 2026,

à l'âge de 60 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 17 juin 2026 à 14h30 en l'église de Crissey.

Uniquement des fleurs naturelles.

Clémentine repose à son domicile.

La famille rappelle à votre souvenir sa fille

Tiffany

décédée en février 2023.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.