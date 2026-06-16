Bourgogne

200 policiers et gendarmes, avec l'appui du RAID et GIGN, opèrent un coup de filet à Montbéliard

Publié le 16 Juin 2026 à 07h23

Une vaste opération commune de police et gendarmerie s'est déroulée ce lundi 15 juin dans le pays de Montbéliard, le Territoire de Belfort et Strasbourg.

LIRE L'ARTICLE SUR FRANCE 3 BOURGOGNE 