CÔTE D'OR

A Merceuil, un instant dans le temps

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 16 Juin 2026 à 11h26

A Merceuil, un instant dans le temps

La promesse d’apprendre à démonter et remonter une montre sans compétences particulières suffit à éveiller la curiosité.

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