Valvital Santenay : une belle idée de cadeau pour la Fête des Pères !

La mini cure du sportif en 1 ou 2 jours, vous y avez pensé ?

Que votre papa soit sportif régulier, amateur de randonnée, de vélo ou de course à pied, cette parenthèse bien-être est l’occasion de prendre soin de lui.

La Mini cure du sportif, une formule de 1 à 2 jours, associe soins thermaux ciblés et massages musculaires pour :

Accélérer la récupération musculaire

Réduire les tensions et limiter le risque de blessures

Stimuler la circulation et favoriser une détente globale

Plus d’informations sur notre site : https://www.valvital.fr/Mini-cures/(cure)/136407

Réservations au : 04 79 35 38 50 | [email protected]

Publi-information Serge DUNAND

[email protected]