Agglomération chalonnaise
Valvital Santenay : une belle idée de cadeau pour la Fête des Pères !
Par S. DUNAND
Publié le 17 Juin 2026 à 15h40
La mini cure du sportif en 1 ou 2 jours, vous y avez pensé ?
Que votre papa soit sportif régulier, amateur de randonnée, de vélo ou de course à pied, cette parenthèse bien-être est l’occasion de prendre soin de lui.
La Mini cure du sportif, une formule de 1 à 2 jours, associe soins thermaux ciblés et massages musculaires pour :
- Accélérer la récupération musculaire
- Réduire les tensions et limiter le risque de blessures
- Stimuler la circulation et favoriser une détente globale
Plus d’informations sur notre site : https://www.valvital.fr/Mini-cures/(cure)/136407
Réservations au : 04 79 35 38 50 | [email protected]
Publi-information Serge DUNAND
[email protected]
-
CANICULE SAONE ET LOIRE - La Préfecture rappelle les bons comportements à adopter
-
« Toothscan » - Une IA pour améliorer la santé bucco-dentaire de vos animaux
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".